Le PSG souffle, il annonce un déclic à Paris

Dans le dur depuis le début de l’année 2023, le PSG a bien réagi après son nul contre le Stade de Reims. Vainqueur de Montpellier, Paris a enchaîné en faisant tomber Toulouse, qui avait ouvert le score. Après la rencontre, Marquinhos a affiché toute sa confiance concernant la suite de la saison du PSG.

Le PSG a vécu des semaines compliquées. Depuis la fin de la Coupe du monde, le club de la capitale galère à se remettre dans le rythme et cela s’est vu au niveau des résultats. Battu à Lens et à Rennes, le PSG a laissé échapper quelques points en Ligue 1, suffisant pour que l’OM, qui vient de reprendre la deuxième place, commence à croire à une lutte pour le titre de champion.

Le PSG fait tomber Toulouse

Opposé à Toulouse ce samedi, le PSG n’a pas paniqué après l’ouverture du score et est allé chercher les trois points. Une belle manière de confirmer la victoire à Montpellier mercredi. Même sans Kylian Mbappé et Neymar, le PSG enchaîne et il peut remercier Lionel Messi, auteur d’une belle prestation et d’un but sublime qui a offert la victoire à Paris. Même si la manière n’est pas encore indiscutable, les hommes de Christophe Galtier prennent des points et se donnent de l’air à quatre jours d’un match contre l’OM en Coupe de France.

«L'état d'esprit était bon»