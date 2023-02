Il a réussi un coup de poker contre le PSG

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a été cueilli à froid par Toulouse. En effet, Branco van den Boomen a ouvert le score sur coup franc pour le TFC. Interrogé à la mi-temps de la rencontre, le milieu de terrain de 27 ans a raconté comment il avait réussi à tromper la vigilance de Gianluigi Donnarumma.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté à Toulouse ce samedi après-midi. Après une série compliquée depuis la reprise post-Coupe du Monde - avec deux défaites et un nul notamment - le club de la capitale a vu le TFC mener à la marque grâce à un coup franc direct de Branco van den Boomen.

Van den Boomen trompe Donnarumma sur coup franc

Alors qu'il a placé son mur sur sa gauche et s'est placé sur la droite de son but, Gianluigi Donnarumma a anticipé la frappe de Branco van den Boomen, en se décalant de l'autre côté. Et malheureusement pour le gardien du PSG, il a été pris à contre-pied par le milieu toulousain, qui a tiré dans le coin où il était placé au départ.

