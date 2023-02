«C’est vraiment terrible» : un joueur du PSG en larmes, il est dégouté

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG affrontera le Bayern Munich le 14 février prochain et plus le rendez-vous approche, plus les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Après Kylian Mbappé et Sergio Ramos, c’est Renato Sanches qui est sorti sur blessure face à Toulouse. Daniel Riolo, convaincu par le talent du milieu portugais, s’est exprimé sur son compte Twitter après sa sortie en larmes.

Le calvaire du PSG n’est pas terminé. Mercredi soir, à Montpellier, Paris a perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos. L’attaquant parisien a été touché à la cuisse et manquera trois semaines de compétition, un coup dur énorme pour le PSG qui devra faire sans sa star pour le choc aller face au Bayern Munich mais aussi en Coupe de France face à l’OM, mercredi prochain au Stade Vélodrome.

Renato Sanches est sorti en larmes

Et le PSG risque d’avoir un nouvel absent pour les prochaines semaines. Opposé à Toulouse ce samedi, le club de la capitale a encore perdu un joueur avec Renato Sanches. Miné par les blessures depuis le début de saison, l’international portugais est sorti en larmes en première mi-temps, une perte importante pour le PSG, surtout que Renato Sanches sortait d’une belle prestation en Ligue 1 face à Montpellier.

Une brèche s’ouvre pour le PSG, Mbappé va adorer https://t.co/ekfSOP60pE pic.twitter.com/4SH09f90ag — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Peut-être que son corps ne supporte pas le haut niveau»