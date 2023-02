Le pote de Mbappé «a une relation privilégiée avec Messi»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur de Toulouse ce samedi, le PSG a conforté sa première place du championnat. Après l’ouverture du score du TFC, le club de la capitale s’en est remis à Achraf Hakimi auteur d’un but sublime. A l'issuede la partie, Christophe Galtier a mis en avant la relation naissante entre le Marocain et… Lionel Messi.

Le PSG doit faire sans Kylian Mbappé et Neymar mais la dynamique reste bonne. Après le succès à Montpellier, le club de la capitale a confirmé en venant à bout de Toulouse qui avait pourtant ouvert le score au Parc des Princes.

Hakimi brille même sans Mbappé !

Une victoire importante qui s’est dessinée après l’égalisation sublime d’Achraf Hakimi. Au-delà de son but, le latéral droit du PSG a été au four et au moulin. Très propre défensivement, l’international marocain a multiplié les appels, même sans les services de Kylian Mbappé, son grand ami.

Catastrophe pour Mbappé, il n’en revient pas https://t.co/lqahHeVhdz pic.twitter.com/Kt9wPlEHNf — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Il est en pleine confiance»