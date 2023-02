Mbappé, Neymar... Face à l'hécatombe, le PSG est dépité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A Montpellier, le PSG a perdu Sergio Ramos et Kylian Mbappé, deux grosses pertes à dix jours du match aller face au Bayern Munich. Ce samedi, contre Toulouse, c’est Renato Sanches qui a quitté ses partenaires en larmes. Marquinhos s’est exprimé sur les nombreuses blessures qui viennent mettre Paris en difficulté.

Après Kylian Mbappé et Sergio Ramos mercredi soir à Montpellier, c’est Renato Sanches qui est sorti sur blessure. Un coup dur de plus pour le PSG qui voit son effectif se décimer à dix jours seulement du huitième de finale aller face au Bayern Munich. Surtout que cet hiver, le PSG n’a recruté personne, pas la meilleure manière d’étoffer l’effectif de Christophe Galtier face à un calendrier démentiel, surtout au mois de février.

Le PSG gagne… mais perd des joueurs

Opposé à Toulouse ce samedi, le PSG l’a emporté 2-1 malgré l’ouverture du score des visiteurs. Une victoire importante pour le club de la capitale qui tient l’OM à distance, à trois semaines du Classique qui aura lieu au Stade Vélodrome. Mais plus le temps passe, plus le PSG se retrouve affaibli. Si Christophe Galtier parvient toujours à trouver la solution en Ligue 1, la situation pourrait être bien différente en Ligue des Champions où l’opposition ne sera évidemment pas la même.

«Il faudra faire sans»