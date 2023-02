C'est la révolution à Paris, cette star du PSG interpelle son entraineur

La rédaction

Le PSG s’est imposé face à Toulouse ce samedi sur le score de 2-1 au Parc des Princes. Sans réellement se montrer dominateurs, les Parisiens ont malgré tout obtenu trois points importants dans la course pour le titre. Leader du championnat avec 54 points, le PSG ne rassure pas dans son jeu. Interrogé après la rencontre, le capitaine Marquinhos s’est exprimé sur les différentes tactiques utilisées par Christophe Galtier depuis le début de la saison.

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a le mérite d’essayer. Le coach parisien tente de nombreuses variations de tactiques et de ses formations, sans avoir réussi à trouver, pour l’instant, celle qui lui permettra d’être entièrement satisfait. Après la victoire samedi après-midi face à Toulouse (2-1), le capitaine Marquinhos a répondu aux questions tactiques de Prime Video .

« Chaque match à son histoire »

Aligné au côté de Danilo Pereira, puis du tout jeune El Chadaille Bitshiabu, le capitaine du PSG Marquinhos était présent au micro de Prime Video après la victoire des siens face à Toulouse (2-1) : « Les changements tactiques ? Je pense que c'est difficile à dire, parce qu'on a joué dans tous les systèmes. Des fois c'était mieux, des fois moins bien. Chaque match à son histoire » .

Le PSG mieux à 4 derrière ?