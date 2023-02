En plein calvaire, Mbappé et Neymar sont interpellés

La rédaction

Toujours en recherche de constance dans son jeu, le PSG s’est rassuré ce samedi après-midi en battant Toulouse au Parc des Princes. Les Parisiens ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive après s’être imposé face à Montpellier (mercredi. Entré en jeu à la place de Renato Sanches, blessé, El Chadaille Bitshiabu est revenu sur l’importance de gagner sans Neymar et Kylian Mbappé, tous deux à l'infirmerie.

Cette victoire face à Toulouse ce samedi après-midi va faire du bien au moral du PSG. Dans la douleur, les Parisiens ont tout de même prouvé qu’ils pouvaient s’imposer en championnat sans Kylian Mbappé et Neymar, tous deux blessés et indisponibles lors de ce match. Le jeune El Chadaille Bitshiabu - entré en jeu à la 13ème minute à la place de Renato Sanches, touché à l’arrière de la cuisse - s'est livré sur les absences de Neymar et de Kylian Mbappé au micro de Prime Video .

Une force collective au PSG

Pour sa 4ème apparition de la saison, le jeune El Chadaille Bitshiabu, 17 ans, a pu évoluer dans l’axe de la défense à quatre parisienne au côté de Marquinhos. Si le titi parisien a effectué une performance d’ensemble prometteuse, il est également fautif sur le but toulousain, commettant la faute qui entraine le but sur coup franc de Branco Van Den Boomen. Bitshiabu et ses coéquipiers remportent néanmoins une victoire importante, alors que le joueur s’est exprimé après le match au micro de Prime Video : « Gagner sans Neymar et Mbappé ? On a une grosse force collective et ça s'est vu » .

Le PSG attend avec impatience les retours de Neymar et Mbappé