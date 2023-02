«Condamnés à perpétuité ?», le coup de gueule du PSG sur l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce mercredi, l’OM et le PSG s’affronteront au Stade Vélodrome en huitième de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui précédera de vingt jours un autre Classique, également prévu à Marseille. Si les supporters olympiens seront présents en nombre, ceux du PSG pourraient encore être interdits de déplacement. Et ils n’ont pas manqué de pousser un coup de gueule à l’approche de la rencontre.

En trois semaines, le PSG et l’OM vont s’affronter à deux reprises. Mercredi prochain en Coupe de France et le 26 février en Ligue 1, deux rencontres qui s’annoncent chaudes puisqu’elles se joueront au Stade Vélodrome. Mais aussi parce qu’en ce moment, le PSG n’est pas au mieux. Tenu en échec par Reims la semaine dernière au Parc des Princes, Paris a bien réagi en s’imposant contre Montpellier (3-1) et Toulouse (2-1) mais la manière n’est pas encore totalement là.

L’OM roule à vive allure

Alors qu’en face, l’OM avance vite. Depuis le début de l’année 2023, les hommes d’Igor Tudor n’ont pas perdu la moindre rencontre et n’ont concédé qu’un match nul face à l’AS Monaco. Dimanche, Marseille affrontera l’OGC Nice avec le plein de confiance et trois recrues qui ne demandent qu’à briller, notamment Vitinha, acheté pour 32M€ cet hiver, un record pour l’OM. Et en plus de son mercato ambitieux, le club olympien pourra compter sur son public.

«Il est déjà prêt », la nouvelle star de l'OM lancée d’entrée https://t.co/fqzLrXHKnb pic.twitter.com/r634t2oxFW — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«14 ans sans aller à Marseille, sommes-nous condamnés à perpétuité ?»