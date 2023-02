Il est libéré, le PSG peut dire merci au Qatar

Pierrick Levallet

En plus de Lionel Messi, le PSG peut compter sur quelqu'un d'autre en l'absence de Kylian Mbappé et Neymar. En effet, Achraf Hakimi s'est montré à son avantage lors des dernières rencontres du club de la capitale. Et le Marocain explique sa forme du moment par une prise de confiance suite à la Coupe du monde au Qatar.

À l’approche de la rencontre choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG enchaîne les mauvaises nouvelles. Le club de la capitale a annoncé que Kylian Mbappé allait devoir être éloigné des terrains pendant les trois prochaines semaines. Le cas de Neymar interpelle également, le Brésilien souffrant d’une fatigue musculaire. En attendant, le PSG doit s’en remettre à Lionel Messi. Mais un autre joueur de Christophe Galtier commence à pointer le bout de son nez.

Hakimi est en feu avec le PSG

Lors des derniers matchs du PSG, Achraf Hakimi s’est montré à son avantage. Très actif dans son couloir droit et beaucoup plus servi que d’habitude, le Marocain est en pleine confiance. Face à Montpellier, il avait inscrit un but sublime, mais qui avait été annulé pour une position de hors-jeu. Néanmoins, Achraf Hakimi ne s’est pas laissé abattre et a retenté sa chance face à Toulouse ce samedi. Et cette fois, sa splendide réalisation a été validée. Le latéral droit de 24 ans effectue des gestes qui démontrent une grande confiance. Et pour cela, le PSG peut remercier la Coupe du monde au Qatar.

«Je suis plus libéré»