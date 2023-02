Le PSG lâche une annonce forte pour le retour de Mbappé

La rédaction

Face à Montpellier mercredi, Kylian Mbappé est sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu. Une blessure fâcheuse, à la cuisse, qui va le tenir à l'écart des terrains pendant au moins trois semaines. Conséquence, il ne disputera pas le match aller face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions ni le quart de finale de la Coupe de France face à l'OM. Luis Campos, directeur sportif du PSG, a évoqué cette blessure.

La course contre-la-montre pour Kylian Mbappé a débuté. Sera-t-il remis plus vite que prévu ? Interrogé sur cette question par Téléfoot , sur TF1 , Luis Campos a donné des nouvelles rassurantes du champion du monde 2018.

« Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur »

Luis Campos, sur TF1 , s'est montré triste au moment de la blessure du meilleur joueur de l'effectif du PSG : « Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur. Je l’ai vu très triste quand il s’est blessé. »

« Il accélère sa récupération »