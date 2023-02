Mbappé blessé, Messi jubile au PSG

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et Neymar blessés, le PSG doit s'en remettre à Lionel Messi pour mener l'équipe vers la victoire. L'Argentin gère d'ailleurs plutôt bien ce nouveau rôle à Paris, qu'il a déjà connu au FC Barcelone. D'après certains, La Pulga se sentirait beaucoup plus libre sur le terrain sans Kylian Mbappé et Neymar à ses côtés.

C’est l’hécatombe au PSG ces derniers jours. À l’approche du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions (14 février), l’infirmerie se remplit petit à petit. Sorti sur blessure face à Montpellier, Kylian Mbappé sera absent pour les trois prochaines semaines. Neymar, souffrant d’une fatigue musculaire, inquiète également. Christophe Galtier doit donc s’en remettre à un seul homme pour dynamiser son attaque.

Le feuilleton Messi repart de plus belle, une légende l’appelle https://t.co/JXjXFsBK9f pic.twitter.com/4eJETnseQj — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Messi rayonne sans Neymar et Mbappé

En l’absence de Kylian Mbappé et de Neymar, Lionel Messi retrouve un rôle similaire à celui qu’il occupait au FC Barcelone. L’Argentin a les clés du jeu et doit mener, presque à lui tout seul, l’équipe de Christophe Galtier. Cela lui a plutôt bien réussi puisqu’il sort de deux bonnes prestations. Buteur face à Montpellier et Toulouse, Lionel Messi rayonne sous les couleurs parisiennes.

«Je pense qu’il laisse la place aux deux autres»