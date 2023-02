«Messi tient l’équipe», l'entraineur du PSG désigne son «leader»

Hugo Chirossel

Après s’être imposé sur la pelouse de Montpellier mercredi soir (1-3), le PSG a enchaîné ce samedi lors de la réception de Toulouse. Les Parisiens se sont imposés, grâce notamment à un but de Lionel Messi (2-1). En l’absence de Kylian Mbappé et Neymar, l’Argentin a encore plus d’importance dans le système de Christophe Galtier, même si ce dernier aimerait qu’il touche encore plus de ballons.

Le PSG se rassure. Tenu en échec par le Stade de Reims le week-end dernier (1-1), le club de la capitale a enchaîné deux victoires consécutives cette semaine. La première mercredi soir sur la pelouse de Montpellier (1-3) et la seconde ce samedi, lors de la réception de Toulouse au Parc des Princes (2-1). Une rencontre mal embarquée, puisque le TFC avait ouvert le score par l’intermédiaire de Branco van den Boomen.

Messi de nouveau buteur

Les Parisiens ont réagi et Achraf Hakimi a marqué le but de l’égalisation avant la pause. C’est ensuite Lionel Messi qui a permis au PSG de prendre l’avantage au score. Deux réalisations en deux matchs donc pour l’Argentin, qui avait déjà été buteur face à Montpellier. Christophe Galtier en a bien besoin, car en l’absence de Kylian Mbappé et Neymar, la Pulga a encore plus de responsabilité sur le front de l’attaque parisienne.

« Messi tient l'équipe »