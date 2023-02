Le PSG sans Mbappé, une catastrophe assurée ?

Thibault Morlain

Coup dur pour le PSG. Touché à la cuisse face à Montpellier, Kylian Mbappé devrait manquer au moins 3 semaines de compétition. Une absence qui pèse forcément lourd pour le club de la capitale, notamment à l’approche du choc face au Bayern Munich. Mais le PSG est-il vraiment en difficulté quand il évolue sans Mbappé ? Réponse.

Pour le PSG, la saison débute réellement à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une échéance qui approche puisque le 14 février, le club de la capitale accueillera le Bayern Munich pour la rencontre aller de ce choc européen. Un énorme rendez-vous que Christophe Galtier doit préparer sans Kylian Mbappé. En effet, le natif de Bondy s’est blessé au pire des moments. Touché à la cuisse, le numéro 7 du PSG est annoncé absent pour au moins 3 semaines. Mbappé va donc manquer au club de la capitale. Pour autant, son absence n’est pas synonyme de défaite pour les Parisiens.

Le PSG se loupe sur le mercato, le responsable est désigné https://t.co/VECbHo222Y pic.twitter.com/6Qydg1tg7d — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Le PSG gagne sans Mbappé

Pour le 1er match après la blessure de Kylian Mbappé, le PSG s’est imposé face à Toulouse (2-1). On attend maintenant de savoir comment vont se débrouiller les hommes de Christophe Galtier, mais par le passé, ça s’est plutôt bien passé pour les Parisiens. Lors de la saison 2019-2020, Mbappé avait connu une blessure à la cuisse similaire et avait été absent des terrains pendant un mois. Pour quel bilan pour le PSG ? Cela a fini avec 5 victoires en 5 matchs sans le natif de Bondy, dont notamment une rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid (3-0).

Une absence à gérer pour le PSG

Kylian Mbappé est un joueur qui se blesse très peu, il n’empêche que la star du PSG manque certaines fois des matchs pour des pépins physiques. Au début de cette saison 2022-2023, le Français, touché aux adducteurs, avait raté une rencontre contre une victoire parisienne contre Clermont (0-5). Lors de la saison 2020-2021, en délicatesse avec son mollet, sa cuisse et victime du Covid, Mbappé avait manqué à l’appel. Pour le PSG, ça s’était alors terminé avec 3 défaites dont l'OM et Leipzig en Ligue des Champions, 3 victoires et 1 nul. A voir maintenant comment cela se terminera pour le club de la capitale pour sans Kylian Mbappé avec ce choc contre le Bayern Munich comme point d’orgue.