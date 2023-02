Le PSG opère une révolution, le bilan est sans appel

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier tranche avec ses prédécesseurs. Le technicien n'a pas peur de lancer dans le grand bain des jeunes joueurs issus du centre de formation comme El Chadaille Bitshiabu, qui a disputé une grande partie de la rencontre face à Toulouse ce samedi. En conférence de presse, le coach parisien a tenu à leur rendre hommage.

Quand les stars ne sont pas là, les jeunes dansent sur le terrain. Depuis le début de la saison, les pépites du PSG ont l'occasion de s'exprimer avec l'équipe première et d'étaler leur talent sur les pelouses de Ligue 1. Mercredi dernier, Warren Zaïre-Emery, pas encore 17 ans, était devenu le buteur le plus jeune de l'histoire du club. Comme pour récompenser le risque pris par Christophe Galtier. Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, le technicien offre sa chance aux jeunes. Et quand Renato Sanches se blesse face à Toulouse ce samedi, c'est El Chadaille Bitshiabu (17 ans), qui est désigné pour le remplacer.

Galtier s'enflamme pour Bitshiabu

En conférence de presse, Galtier a salué la rentrée du jeune Bitshiabu. « La paire Marquinhos-Bitshiabu a été très performante. Il fait partie des Titis parisiens dont on a parlé en début de saison et qui sont là. Ils sont le présent et l’avenir de cette équipe » a déclaré l'entraîneur du PSG, avant de rendre hommage, plus globalement, aux jeunes de sa formation.

« Je leur tire un très grand coup de chapeau »