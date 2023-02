Catastrophe sur le mercato, le PSG propose une solution inattendue

Arthur Montagne

A l'issue d'un mercato qui n'aura vu personne arriver cet hiver, le PSG va devoir faire avec un effectif sans renfort et qui a vu filer Pablo Sarabia et Keylor Navas. Christophe Galtier, qui espérait au moins attirer un joueur offensif supplémentaire va donc devoir trouver une nouvelle solution. Et le coach parisien envisage de miser sur les jeunes.

Cet hiver, le PSG avait l'intention de compenser le départ de Pablo Sarabia, mais également de tenter d'anticiper le transfert de Milan Skriniar, qui débarquera libre l'été prochain. Mais ces deux dossiers ont échoué puisque ni Hakim Ziyech, dont le prêt semblait pourtant bouclé, ni le défenseur slovaque n'ont signé. Résultat, Christophe Galtier veut s'appuyer sur les jeunes.

Galtier compte sur les jeunes

« Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur que l’on avait ciblé. On a cet effectif là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Evidemment, dans un calendrier chargé il faut faire attention aux blessure et à la fatigue », confie le coach du PSG au micro de Prime Vidéo après la victoire contre Montpellier (3-1).

«C’est comme ça, c’est la vie, on regarde devant»