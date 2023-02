Le PSG annonce enfin une bonne nouvelle pour Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà privé de Kylian Mbappé, le PSG doit également composer sans Neymar, victime d’une fatigue musculaire. Après le succès contre Toulouse, Christophe Galtier a annoncé que l’international brésilien pourrait faire son retour mercredi prochain contre l’OM. Une excellente nouvelle pour Paris, à quelques jours du choc face au Bayern Munich.

Alors que le PSG doit faire sans Kylian Mbappé en attaque, le retour de Neymar se fait attendre. Auteur d’une grosse prestation dimanche dernier contre le Stade de Reims, l’international brésilien était sorti épuisé. Il faut dire que Neymar avait multiplié les retours défensifs suite à l’exclusion de Marco Verratti…

Neymar bientôt de retour

Heureusement pour le PSG, son retour est imminent. Après la victoire contre Toulouse, Christophe Galtier a fait le point sur son effectif. « On va récupérer des joueurs. D’abord Marco, qui revient de suspension, et je pense Sergio et Ney aussi », a indiqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Catastrophe pour Mbappé, il n’en revient pas https://t.co/lqahHeVhdz pic.twitter.com/Kt9wPlEHNf — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Il pourrait jouer contre l’OM

Une aubaine pour Paris, surtout que mercredi prochain, Christophe Galtier et ses hommes iront défier l’OM au Stade Vélodrome en huitième de finale de Coupe de France. Un choc à ne pas louper pour Neymar qui aura l’occasion de reprendre du rythme avant le match aller contre le Bayern Munich.