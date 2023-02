Le PSG pleure Mbappé et Neymar, il met un gros coup de pression

Amadou Diawara

Privé de Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos, le PSG est contraint de prendre les trois points ce samedi après-midi face à Toulouse. Interrogé peu avant le coup d'envoi de la rencontre, Christophe Galtier a mis la pression sur ses joueurs, expliquant clairement qu'ils ne devaient pas se réfugier derrière l'absence des stars parisiennes.

Ce samedi après-midi, le PSG affronte Toulouse avec un groupe amoindri. Touchés face à Montpellier mercredi soir, Kylian Mbappé et Sergio Ramos ne sont pas de la partie pour cette rencontre importante de Ligue 1. Pour ne pas arranger les affaires de Christophe Galtier, Neymar - également blessé - est aussi absent.

Mbappé, Neymar, Verratti et Sergio Ramos sont absents

De retour de blessure depuis peu, Marco Verratti ne participe pas non plus à la rencontre contre Toulouse. La faute à un carton rouge reçu face à Montpellier mercredi. Malgré toutes ces absences, Christophe Galtier exige de ses joueurs qu'ils fassent le job et remporte les trois points face au TFC ce samedi après-midi.

«Je ne veux pas qu'on se réfugie derrière les absences»