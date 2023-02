Le PSG veut boucler un transfert à 100M€, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

En marge de la prochaine intersaison, le PSG semble être sur le marché pour le recrutement d’un attaquant de pointe et penserait notamment à Victor Osimhen. Cependant, Chelsea donnerait rendez-vous au PSG pour ce qui pourrait être l’un des feuilletons de l’été.

Victor Osimhen enflamme les pelouses italiennes cette saison et empile les buts à quasiment chaque sortie du Napoli. En attestent ses deux buts face à Salernitana et la Roma dernièrement. Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait à coeur de mettre la main sur un attaquant en marge du prochain mercato afin de permettre à Kylian Mbappé d’avoir un point d’appui autour duquel tourner.

Le PSG se mesure à Manchester United pour Victor Osimhen

À en croire les informations divulguées par ESPN , le PSG se serait lancé sur les traces de Victor Osimhen au même titre que Manchester United. D’après la branche britannique du média, le prix du transfert devrait être fixé à 100M€ au minimum à la prochaine intersaison. Cependant, le PSG serait déjà mis dos au mur dans la course à la signature d’Osimhen.

Chelsea prêt à mettre le feu dans l’opération Osimhen