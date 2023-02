PSG : Le Qatar menacé par l’Arabie saoudite pour le transfert d’une star

Arnaud De Kanel

Après avoir réalisé des merveilles au Qatar, Jude Bellingham a éveillé l'intérêt du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi en vue d'un possible transfert. Le milieu de terrain (19 ans) du Borussia Dortmund ne manque pas de prétendants et la lutte s'annonce acharnée. Cette fois-ci, un club appartenant à l'ennemi juré saoudien est venu s'immiscer dans le dossier.

La course à la signature de Jude Bellingham bat son plein. Priorité du Real Madrid et de Liverpool, le jeune anglais ne laisse pas indifférent le PSG. Son président Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs confirmé son intérêt lors de la Coupe du monde. Mais voilà que l'Arabie saoudite pointe le bout de son nez désormais.

Le PSG sous le charme de l'Anglais

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veux. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », assurait Nasser Al-Khelaïfi. La concurrence sera rude.

Newcastle s'intéresse à Bellingham