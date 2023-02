Un clash éclate, bonne nouvelle pour le PSG ?

La rédaction

A 10 jours du match aller du huitième de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, la crise pointe le bout de son nez en Bavière. D'ordinaire si paisible, le club allemand traverse une mini-crise depuis le début de la saison avec les résultats en dents de scie en Bundesliga et une gestion critiquable, comme lorsque Manuel Neuer est parti skier après la Coupe du Monde... et s'est cassé la jambe. C'est d'ailleurs ce même Neuer qui est à l'origine d'un nouveau clash au sein du club de Munich.

Si Manuel Neuer a été remplacé par un autre bon gardien (Kylian Mbappé en attestera), Yann Sommer, le gardien allemand poursuit sa rééducation pour pouvoir revenir sur les terrains le plus vite possible la saison prochaine. Mais le renvoi d'un de ses proches au Bayern Munich, l'entraîneur des gardien Toni Tapalovic accusé d'avoir fait la taupe, a mis le feu aux poudres.

«J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur»

Dans les colonnes du journal allemand Süddeutsche Zeitung , Manuel Neuer a évoqué le départ de son ami le plus proche du Bayern Munich, Toni Tapalovic, viré pour avoir répété des conversations qu'il avait eu avec Julian Nagelsmann aux joueurs : « Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé. Il n'était pas là seulement pour moi, mais pour l'ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n'a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception. »

«Cela ne correspond pas aux valeurs du Bayern»