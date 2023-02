«C’est sidérant», Le Graët se fait encore charger

La rédaction

Depuis ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët vit une véritable descente aux enfers. Mais il semble être le seul à ne pas s'en apercevoir, lui qui est sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel. De plus, l'audit demandé par le Ministère des Sports a conclu qu'il n'avait plus la légitimité de gouverner la Fédération Française de Football. Pourtant, il n'est en aucun question pour lui de démissionner.

Les rapports de l'audit sont accablants pour Noël Le Graët. Dans une copie que l'AFP a pu recevoir, les conclusions envers Noël Le Graët sont implacables : « plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF en raison de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance. »

« Un sentiment d'injustice »

La réaction de Noël Le Graët concernant ces conclusions de l'audit ne s'est pas faite attendre. Par le biais de ses avocats, il annonce qu'il défendra « fermement son honneur » concernant ce rapport aux « allures de réquisitoire. » Il a jusqu'au 13 février prochain pour formuler ses observations quant à ces conclusions. Mais en aucun cas une démission semble être à l'ordre du jour.

« C'est sidérant »