Ça chauffe pour Le Graët, il contre-attaque

Amadou Diawara

Mis en retrait de son rôle de président de la FFF, Noël Le Graët attendait le rapport d'audit commandé par le ministère des Sports pour être fixé sur son sort. Alors que ce dernier a été rendu ce lundi, Noël Le Graët est sorti du silence par l'intermédiaire de ses avocats.

Impliqué dans plusieurs affaires sombres, et notamment de harcèlement sexuel, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF après ses attaques à l'encontre de Zinedine Zidane sur les ondes de RMC Sport . Alors que le ministère des Sports a commandé un audit pour sceller le sort de Noël Le Graët, la situation de ce dernier ne s'est pas s'arrangée du tout lorsque le rapport a été rendu ce lundi.

«La virulence des mots employés sur Le Graët est surprenante»

En effet, Noël Le Graët a été largement pointé du doigt pour ses nombreux dérapages. Et, par l'intermédiaire de ses avocats, l'ancien patron de la FFF a dénoncé ce rapport d'audit commandé par le ministère des Sports auprès de l' AFP .

«Des éléments et témoignages tronqués et anonymes»