En Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo s'en mord les doigts

Parti avec fracas de Manchester United, Cristiano Ronaldo reste frustré de ne pas avoir pu dire au revoir à ses anciens coéquipiers. Il faut dire que la résiliation de son contrat est intervenue pendant la Coupe du Monde. Aujourd’hui à Al-Nassr après signé un contrat record à 200M€ par an, ses anciens coéquipiers lui manquent et il aimerait bien pouvoir leur dire au revoir.

Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et… Harry Maguire. Si les trois premiers noms semblent logique, le quatrième peut surprendre. Très proche des deux premiers lors de leur aventure commune au Real Madrid et de Bruno Fernandes au sein de l’équipe du Portugal, la volonté de CR7 de voir Harry Maguire peut surprendre. Il avait été question d’un agacement de la star portugaise à son sujet, réclamant qu’il ne soit plus titulaire.

Une invitation à Al-Nassr…

Selon le média britannique The Sun , Cristiano Ronaldo aurait convié ces quatre joueurs à Al-Nassr pour les remercier et leur faire un au-revoir digne de ce nom, en personne. Cristiano Ronaldo a pu le faire avec Bruno Fernandes en sélection, mais à la Coupe du monde, il n’a pas rencontré le Brésil, la France et l’Angleterre.

…et dans sa villa