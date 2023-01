C’est la folie pour Cristiano Ronaldo, il a été bluffé

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts dans le championnat d’Arabie Saoudite. Le Portugais a pu aider les siens à décrocher une victoire importante dans la course au titre (1-0). Al-Nassr est désormais leader de la Saudi Pro League, devant à Al-Hilal. La rencontre était attendue avec impatience dans le monde entier, notamment pour voir le retour de Cristiano Ronaldo en compétition officielle.

«J'espère que ça va continuer et qu'il y en a d'autres qui vont venir»

Marcel Tisserand, défenseur d’Al-Ettifaq, avoue d’ailleurs avoir été surpris par l’engouement autour du match. « La première de Cristiano Ronaldo contre nous ? Cela s'est excité rapidement autour de nous, avec des messages. Il y a eu de l'effervescence, de plus en plus à l'approche du match. On a senti qu'il se passait quelque chose de différent dans le championnat. Les matchs sont diffusés maintenant, c'est que ça plaît, j'espère que ça va continuer et qu'il y en a d'autres qui vont venir » a expliqué l’ancien joueur de l’AS Monaco et du RC Lens.

«Les stades ne sont pas pleins la plupart du temps»