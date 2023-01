José Mourinho s’en prend à France 98, il lui répond

Amadou Diawara

Alors que Nicolo Zaniolo n'est pas dans son assiette depuis son retour de blessure, Vincent Candela l'a égratigné. Une sortie qui a provoquée la colère de José Mourinho, assurant la défense de son joueur face au champion du monde 98. Dans la foulée, Vincent Candela a tenu à répondre au coach de l'AS Rome.

En grande difficulté ces dernières semaines, Nicolo Zaniolo a vu Vincent Candela lui faire quelques reproches. « J'attends plus de la Roma, mais surtout de Zaniolo. J'attends plus de buts et de passes décisives de sa part. Il a été blessé pendant deux ans et ce n'est pas facile de retrouver une forme idéale. Mais, si Zaniolo, avec Abraham, Dybala et Pellegrini, commencent à bien jouer ensemble, cette équipe de la Roma peut faire quelque chose de spécial » , a confié le champion du monde 98 dernièrement.

Mercato : Il est proposé au PSG, une grosse offre se prépare https://t.co/C7KxJfLYYt pic.twitter.com/6ZrZKFsb1c — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Mourino recadre Candela après sa sortie polémique

Alors que Nicolo Zaniolo a été sifflé par le public de l'AS Rome après cette sortie, José Mourinho a tenu à recadrer Vincent Candela. « J'ai été désolé d'entendre des sifflets pour Zaniolo, Mais quand il y a une personne qui reçoit de l'argent du club et qui critique ouvertement un joueur, elle ouvre la porte [aux sifflets]. Les gens suivent ceux qui ont une histoire avec ce club », a pesté le technicien de l'AS Rome en conférence de presse il y a une dizaine de jours.

View this post on Instagram A post shared by Vincent Candela (@vincentcandela)

«Je ne voulais pas causer de controverse»