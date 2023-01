Un ami de Neymar derrière les barreaux, son entourage craque

La rédaction

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Dani Alves, ami et ancien coéquipier de Neymar à Barcelone et au PSG, a été placé en détention provisoire. Le footballeur de 39 ans est écroué à la prison de Brians 1 dans l'attente de son procès. Sur son compte Instagram, sa femme Joana Sanz réclame le respect de sa vie privée en cette période difficile.

L'avenir de Dani Alves devrait se dérouler derrière les barreaux. Le latéral droit brésilien a été incarcéré après avoir été accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. L'ami de Neymar, qu'il a côtoyé en sélection mais également au Barça puis au PSG, serait particulièrement affecté de sa situation tandis que sa femme réclame du respect.

La femme de Dani Alves craque

Largement exposée depuis l'incarcération de son mari, Joana Sanz a réagi sur les réseaux sociaux afin de demander le respect de sa vie privée, au moment où elle traverse une période difficile : « Je demande aux médias qui sont devant ma maison de respecter ma vie privée en ce moment. Ma mère est décédée il y a une semaine. Je commence à peine à me faire à l'idée qu'elle n'est plus là pour qu'ils me tourmentent avec la situation de mon mari. J'ai perdu les deux seuls piliers de ma vie. Ayez un peu d'empathie, au lieu de chercher tant de nouvelles dans la douleur des autres, merci .».

Dani Alves risque gros