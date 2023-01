Un ami de Neymar en prison, c'est le «choc»

La rédaction

A 39 ans, Dani Alves se retrouve dans une situation très délicate. Accusé d’avoir violé une femme lors d’une soirée dans une discothèque barcelonaise dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, l’ex-défenseur du FC Barcelone a été placé en détention provisoire ce vendredi. Du côté de ses proches, on est sous le choc.

Désormais en prison le temps de l'enquête, Dani Alves a vu son club des Pumas de Mexico mettre fin à son contrat. Il a été emprisonné suite à une « risque de fuite » du défenseur, couplée à l’absence de traité d’extradition entre l’Espagne et le Brésil.

Sa femme le défend

En réaction, Dani Alves assure ne pas connaître cette femme, qui a réitéré ses accusations devant le juge. Sur la chaîne espagnole Antena 3 , Joana Sanz, la femme de l'ancien défenseur du PSG Dani Alves, a défendu son mari : « Le 30 décembre, il est allé dîner avec ses amis, pour déconnecter un peu, il en avait bien besoin. Il est sorti danser et profiter de la musique comme il sait le faire. Et c’est tout. Il n’a rien fait de mal. »

Xavi est «sous le choc»