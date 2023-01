« C’est Haaland avec les pieds de Messi et la vitesse de Ronaldo »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si la France peut compter sur Kylian Mbappé pour porter haut ses ambitions durant les 10 prochaines années, le réservoir du football tricolore a encore des talents à venir. Le plus jeune d’entre eux, certainement l’un des plus prometteurs, n’a que 12 ans. Il s’appelle Bojan Zekovic et joue au SO Cholet. Tous les clubs de Ligue 1 le veulent et l’Europe entière est venue le voir pour tenter de le signer. Portrait d’un véritable phénomène.

Chez les Zekovic, le football est bien plus qu’une passion. Avec un papa passé par la formation de l’Etoile Rouge de Belgrade, la religion du ballon rond a embrassé la vie de ses quatre fils. Le premier, Nenad (29 ans), occupe les fonctions d’entraîneur adjoint au SO Cholet, pensionnaire ambitieux du National, qui évoluera un jour prochain en Ligue 2. Le cadet s’appelle Bogdan, 25 ans aujourd’hui. Après avoir signé un contrat de stagiaire pro au FC Nantes, le voilà lui aussi au SO Cholet. Le troisième vient de signer aspirant professionnel au SCO d’Angers, Alex Zekovic (16 ans). Il évolue en championnat avec les U17 du club angevin, au poste de milieu de terrain (qu’il découvre cette saison), avec la particularité d’être meilleur buteur (7 réalisations) de son équipe. Les dirigeants du SCO font également appel à lui en Gambardella, avec les U19, signe de la confiance qu’ils lui accordent. Et enfin le petit dernier, Bojan Zekovic, 12 ans. Un véritable phénomène.

Double surclassé

Bojan a démarré le foot dans l’une des meilleures écoles de France, au FC Nantes. Entre 6 et 8 ans, le Canari apprend vite et bien. « Quand je suis arrivé à Cholet , raconte Predrag Zekovic, le papa, tout le monde a suivi. Il a été à l’école de foot et… » C’est souvent ce qui arrive quand on parle du petit Bojan, les mots manquent. Difficile de finir ses phrases quand on voit le phénomène à l’œuvre. Car il est bien question d’une authentique pépite, comme on en croise rarement dans une vie. Mais comment parler d’un génie du ballon rond à seulement 12 ans ? Il suffit de le voir jouer. Avec les U15 du SO Cholet, pour le moment. Oui, Bojan est double surclassé et cela lui permet de faire parler sa taille (1,75 m) et son talent. Meilleur buteur de son championnat à la mi-saison, il éblouit chaque rencontre et les supporters viennent déjà voir « le petit Bojan », comme on se déplaçait autrefois pour voir « le petit Hatem », quand Ben Arfa sévissait à l’aube des années 2000.

Toute la Ligue 1 a fait une offre

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit de venir aux matchs des U15 du SO Cholet. A chaque rencontre, vous y croiserez un recruteur. Tous les clubs français de l’élite se sont déjà déplacés au moins une fois. Tous, sans exception. « Oui, nous avons reçu des propositions de tous les clubs français , concède Predrag Zekovic. Ligue 1, Ligue 2, ils sont tous venus nous voir ». Les écuries étrangères sont bien évidemment de la partie. Toute l’Europe fait le déplacement. Récemment, la Real Sociedad a dépêché un émissaire tout spécialement pour Bojan.

Retenez bien ce nom : Bojan ZEKOVICA 12 ans, il joue avec les U15 au SO CHOLETToute la Ligue et l’Europe sont à ses pieds Attaquant, 1,75 mPhénomène complet… pic.twitter.com/VXpIp0QiK8 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

« Il est au-dessous de tout le monde »

Face à un tel modèle de précocité, difficile de savoir comment réagir. La prudence face aux excès que sait si bien engendrer le football « moderne ». L’excitation de voir naître un pur prodige. Car pour ses dirigeants, il est bien question d’un génie. « Il est au-dessus de tout le monde, il suffit de le voir jouer moins d’une minute , explique le président du SO Cholet et patron de Technitoit , Benjamin Erisoglu. C’est Haaland avec les pieds de Messi et la vitesse de Ronaldo. Un vrai 9, un régal pour les yeux ».



Le PSG et l’OM l’ont déjà invité sur des tournois ces derniers mois. Sous le maillot parisien, en Belgique, Bojan a inscrit 6 buts en 2 matchs contre Genk et Charleroi. L’OM lui a permis de disputer un tournoi du côté de Londres, avec la même réussite.

« Ça reste un enfant »