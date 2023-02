PSG : Le Qatar se fait «définitivement» recaler

Arnaud De Kanel

Désireux de posséder son propre stade, le PSG a manifesté publiquement son envie de racheter le Parc des Princes. Depuis cette annonce, Anne Hidalgo et son entourage ne cessent de faire barrage à un Nasser Al-Khelaïfi de plus en plus énervé. Malgré tout, la maire de Paris a de nouveau refermer la porte à un rachat de l'enceinte parisienne.

Le Paris Saint-Germain reste fidèle à sa devise et veut rêver plus grand. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a émis la volonté de racheter le Parc des Princes afin d'entamer des travaux d'agrandissement. Après avoir racheté une bonne partie de Paris, des hôtels de luxe en allant jusqu'au club de la capitale, le Qatar bute sur la mairie pour racheter l'enceinte. Anne Hidalgo a encore montré une position ferme sur le dossier.

Un joueur s’annonce au PSG, les conséquences sont immédiates https://t.co/ux4oP27tH7 pic.twitter.com/1GQnUumHIM — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Définitivement, non»

De passage dans l'émission Télématin sur France 2, Anne Hidalgo a maintenu la même position dans le dossier du rachat du Parc des Princes. « Je comprends bien sûr l'économie d'un club de ce niveau-là dans laquelle la propriété du stade fait partie de l'équation économique. Je l'entends mais le Parc des Princes n'est pas à vendre. 'Définitivement, fermement ?' Définitivement », a-t-elle assuré à l'animateur Thomas Sotto. Malgré tout, elle ne ferme pas la discussion avec Nasser Al-Khelaïfi. « En revanche, bien sûr qu'avec mon club, parce que c'est mon club le PSG, et son Président (Nasser Al-Khelaïfi), nous avons à nous parler », a-t-elle confié.

Le PSG au Stade de France ? Hidalgo n'y croit pas