Nouvelle bombe en equipe de France? Le verdict tombe

La rédaction

Après Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema, c'est une autre légende de l'équipe de France qui a tiré le rideau sur sa carrière internationale, Raphaël Varane. A 29 ans, l'ancien lensois aux 93 sélections tire sa révérence, contre toute attente, il faut bien l'avouer, vu son jeune âge. Si, par le passé, d'autres illustres joueurs sont revenus sur leur retraite internationale, la question se pose légitimement pour Raphaël Varane.

Raphaël Varane rejoindra-t-il les Thuram, Zidane et autres Messi qui ont pris leur retraite internationale avant de revenir sur leur décision ? Personne ne le sait. En tout cas, le défenseur central de Manchester United semble avoir pris cette décision de manière réfléchie. Sur son compte Instagram , le joueur avait évoqué sa fierté d'avoir porté le maillot bleu et avoir « vécu l’une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m’ont rendu vraiment fier. On a ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais. Je ressens toujours chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ça a été l’un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie. »

« J'ai l'impression d’étouffer »

Raphaël Varane était revenu sur sa décision sur le Canal Football Club. Une prise de parole qui dit tout de la pression que subissent les joueurs de football : « J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme. »

Surprise, le PSG a tenté le coup avec un joueur de l’équipe de France https://t.co/iIxMH08bO0 pic.twitter.com/gcc7sNK0Lt — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Un retour ? Je ne pense pas »