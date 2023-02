Messi va plomber un très gros projet de Neymar au Real Madrid

Thomas Bourseau

Faisant partie de la constellation de stars au Real Madrid et étant le compatriote de Neymar, Vinicius Jr aurait un boulevard pour rejoindre Puma comme le désirerait l’attaquant du PSG. Cependant, Lionel Messi pourrait indirectement faire capoter cette opération.

Entre Neymar et le Real Madrid, l’histoire aurait pu débuter très tôt. En effet, lors de son adolescence, le Brésilien a effectué des tests au sein du club merengue et aurait pu le rejoindre si la décision de sa famille n’avait pas été de poursuivre sa progression à Santos. Et finalement, à l’âge de 21 ans, Neymar débarquait en Europe, mais chez le pire ennemi du FC Barcelone. Pour autant, en 2018, il était question d’une éventuelle venue de Neymar au Real Madrid, qui ne s’est pas concrétisée.

Neymar pousse pour que Vinicius Jr le rejoigne chez Puma

Et cette fois-ci, Neymar pourrait bien travailler en coulisse pour un projet avec une star du Real Madrid. Son compatriote brésilien Vinicius Jr a rompu, comme Neymar avant lui en 2020, son partenariat de longue date avec Nike en raison de désaccords marketing lors du Mondial au Qatar. Relevo révélait dernièrement que l’attaquant du PSG aimerait attirer Vinicius Jr chez Puma.

Puma en pole, Adidas veut le lier à Messi