Le craquage de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite 

Arnaud De Kanel

A la suite de son interview fracassante, Cristiano Ronaldo voyait Manchester United rompre son contrat. En rejoignant Al-Nassr, le Portugais a touché un énorme jackpot puisqu'il perçoit une rémunération annuelle de 200M€. Et avec un salaire pareil, CR7 peut se permettre quelques petites folies. Les chiffres des dernières en date donnent le tournis.

Accueilli comme un dieu en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Déjà pas à plaindre avant son arrivée à Al-Nassr, le quintuple Ballon d'Or gagne désormais 200M€ par an. Un salaire qui peut lui offrir un confort de vie sans pareil. Dernièrement, il a craqué pour son logement.

La dépense aberrante de Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a pas encore trouvé chaussure à son pied concernant son logement. Alors, le Portugais a décidé de loger sa famille et ses proches dans l'hôtel Four Seasons de Riyad révèle The Sun . CR7 n'y est pas allé de mains morte puisqu'il loue actuellement 17 suites de cet établissement. La sienne se divise en deux étages qui comprennent un salon, un bureau privé, une salle à manger et une salle de presse. Le tout pour un total de plus de 250 000€ par mois. Ahurissant.

