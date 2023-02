Comme le Real Madrid, le PSG s’est fait avoir

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) est déjà une valeur sûre du marché des transferts au vu des intérêts dont il fait l’objet notamment au PSG et au Real Madrid. Cependant, le club merengue s’estimerait déjà battu par la Premier League. Explications.

Jude Bellingham s’est bâti une belle réputation depuis quelques mois. De par ses performances avec le Borussia Dortmund où il a même pu arborer le brassard de capitaine cette saison, le jeune milieu de terrain anglais a été l’une des pépites du dernier Mondial avec Cody Gakpo et Enzo Fernandez notamment. De quoi attirer le regard de Nasser Al-Khelaïfi. Pour Sky Sports, le président du PSG avouait en décembre dernier que « tout le monde » voulait Bellingham.

Le Real Madrid veut doubler le PSG pour Jude Bellingham

Bluffé par la maturité de l’international anglais, Nasser Al-Khelaïfi accuserait cependant avec son PSG un certain retard sur d’autres cadors du football européen. À commencer par le Real Madrid qui semblerait avoir fait de Jude Bellingham une recrue phare de son mercato estival de 2023. Relevo a dernièrement souligné que le président Florentino Pérez serait optimiste quant aux chances du Real Madrid de rafler la mise dans l’opération Jude Bellingham. Tout serait d’ailleurs mis en oeuvre à la Casa Blanca pour que Bellingham devienne un joueur de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid se sait battu par la Premier League pour Bellingham