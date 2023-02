Zéro pointé pour le PSG, Al-Khelaïfi a pris les choses en main

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La quête d'un renfort offensif était la priorité de la direction parisienne. Ces derniers jours, le PSG avait activé de nombreuses pistes, notamment celle menant à Malcom, ancien buteur des Girondins de Bordeaux et actuellement sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Nasser Al-Khelaïfi s'est investi dans ce dossier, mais sans réussite.

Le PSG a terminé cette période de mercato comme il l'a commencé, c'est-à-dire sans nouvelle recrue. Pourtant, le club parisien s'est efforcé de renforcer son groupe, en défense puis en attaque. Deux chantiers, qui n'ont abouti sur aucun transfert. Dans le secteur défensif, la priorité était Milan Skriniar (Inter Milan), mais ce dernier ne viendra au PSG qu'à la fin de la saison. Quant au dossier lié à la succession de Pablo Sarabia, il a également échoué.

Ziyech, Cherki, Malcom... Le PSG a accumulé les pistes en urgence

Pourtant, le PSG pensait tenir sa première et seule recrue de l'hiver ce mardi soir. Désireux de s'engager avec la formation parisienne, Hakim Ziyech avait passé sa visite médicale avec succès juste avant la fin du mercato, mais Chelsea a envoyé les documents nécessaires à la validation de son prêt trop tard. Un nouvel échec pour le PSG, qui a accumulé les déconvenues ces derniers jours. Conseiller sportif de l'équipe, Luis Campos avait déjà été recalé par l'OL dans le dossier Rayan Cherki. Dernièrement, le Portugais avait également noué des contacts avec Malcom, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone.

Le PSG rate un gros transfert, le coupable est désigné https://t.co/SoPtexuHcf pic.twitter.com/R00SA6b0yQ — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Al-Khelaïfi s'est investi sur le mercato