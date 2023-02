«Personne n’en veut», le PSG a échoué avec Neymar

Pierrick Levallet

Arrivé en superstar en 2017, Neymar n'était pas loin de la sortie l'été dernier. En effet, Luis Campos avait envisagé de se séparer du Brésilien lors du dernier mercato estival, et Kylian Mbappé n'y aurait pas été opposé. Cependant, les prétendants auraient été rares pour le joueur de 31 ans. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que la star parisienne n'a plus vraiment la cote sur le marché.

Depuis son arrivée en 2017, les choses ont bien changées pour Neymar au PSG. Le Brésilien, un temps adulé par les supporters et accueilli en superstar au Parc des Princes, ne fait plus vraiment l’unanimité dans la capitale désormais. D’ailleurs, le joueur de 31 ans a régulièrement été annoncé sur le départ ces derniers mois, alors qu’il dispose d’un contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2027.

Campos voulait se débarrasser de Neymar l’été dernier

En effet, Luis Campos n’aurait pas été contre l’idée de se séparer de Neymar dès l’été dernier. Kylian Mbappé ne se serait d’ailleurs pas opposé à cette éventualité. Mais finalement, presque personne ne s’est vraiment manifesté et le Brésilien est resté au PSG. Il faut dire qu'entre le coût de son transfert ainsi que son énorme salaire, peu de clubs se sont manifestés pour récupérer Neymar.

Riolo l’affirme, Neymar n’a plus la cote sur le mercato