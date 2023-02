Grosse erreur de l’OM après son mercato ?

Thibault Morlain

Igor Tudor a voulu récolter les fruits du mercato effectué par l’OM cet hiver plutôt rapidement. C’est du moins le constat de Daniel Riolo qui n’a pas manqué de rappeler à l’entraîneur de l’OM qu’il faudrait sans doute un peu de temps. Explications.

Lors des trois dernières sorties de l’OM en Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor n’ont pu enregistrer qu’une seule victoire à Nantes mercredi dernier (2-0). Pour ce qui est des deux autres rencontres disputées par l’Olympique de Marseille, il y a un match nul concédé au Vélodrome (1-1) et une défaite sur le score de 3 buts à 1 lors de la réception de l’OGC Nice dimanche dernier.

Tudor trop impatient après le mercato hivernal ?

Y aurait-il un lien avec le mercato hivernal de l’OM ? Les trois recrues phocéennes en les personnes de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta, Azzedine Ounah, recruté pour 10M€ en provenance d'Angers, et surtout Vitinha, devenu le joueur de plus cher de l'histoire de l'OM avec un transfert estimé à 32M€ et qui est arrivé le dernier jour du marché des transferts, n’ont pas encore pu apporter un véritable plus qui pourrait arriver plus tard selon Daniel Riolo. Cependant, Igor Tudor a fauté selon l’éditorialiste de RMC .

«Vitinha n’était pas prêt à être lancé tout de suite»