PSG : Grande nouvelle pour Neymar, l’OM peut trembler

Pierrick Levallet

Touché par une fatigue musculaire récemment, Neymar a été écarté des rencontres face à Montpellier et Toulouse. Mais à quelques heures du choc face à l'OM en Coupe de France, le Brésilien a fait son retour avec le reste du groupe à l'entraînement. Déjà privé de Kylian Mbappé, Christophe Galtier pourrait probablement compter su Neymar ce mercredi.

Ces derniers temps, c’est l’hécatombe au PSG. Alors que Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe étaient à l’infirmerie, les défenseurs parisiens ont vu Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé et Renato Sanches les rejoindre. Le PSG s’inquiète pour la star française, qui devrait être éloignée des terrains pendant plusieurs semaines. Neymar, lui, souffrait d’une fatigue musculaire et avait été écarté pour les rencontres face à Montpellier et Toulouse. Mais il pourrait faire son retour très prochainement.

Neymar de retour face à l’OM ?

Comme le rapporte RMC Sport , Neymar, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ont pris part à l’entraînement avec le reste du groupe ce mardi, à la veille du choc face à l’OM en Coupe de France. Alors qu'il commence à retrouver ses armes, Neymar pourrait bien faire son retour dans le groupe de Christophe Galtier dès ce mercredi. Qu’il soit titulaire ou non, le Brésilien pourrait enfin revenir sur les terrains, à l’approche de l’affiche face au Bayern Munich en Ligue des champions (14 février).

«Les sensations sont très bonnes»