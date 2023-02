Interpellé, Lionel Messi calme un dirigeant du PSG

Thibault Morlain

Coup dur pour le PSG ! En effet, Christophe Galtier va devoir faire sans Kylian Mbappé, blessé pour quelques semaines. En l’absence du Français, les regards se tournent alors vers Lionel Messi. Neymar étant également éloigné des terrains, l’Argentin est plus que jamais le patron au PSG, où il s’est montré plus serein que jamais malgré les attentes à son sujet.

Le 1er février dernier, le PSG s’imposait sur la pelouse de Montpellier (1-3). Une rencontre surtout marquée par la blessure de Kylian Mbappé. Touché à la cuisse, le Français a dû céder sa place après une vingtaine de minutes et le verdict est ensuite tombé : il sera absent au minimum 3 semaines. Un coup dur pour le PSG alors que Neymar connait également quelques pépins physiques en ce moment. Mais il reste le 3ème membre de la MNM : Lionel Messi. Comme il a pu le faire avec le FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé au centre de l’attaque parisienne et ça n’a pas semblé le déranger lui qui a été décisif face à Montpellier, ainsi que ce week-end contre Toulouse.

Le PSG prépare un gros transfert, Mbappé va exulter https://t.co/ddjaoFHkPk pic.twitter.com/UDGRuIHR1c — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Leo, il faut que tu prennes les autres avec toi »

Kylian Mbappé blessé et absent, le PSG compte donc beaucoup sur Lionel Messi. Et c’est ainsi qu’à la mi-temps de la rencontre face à Montpellier, Luis Campos est allé voir l’Argentin. Pour Téléfoot , le conseiller sportif parisien a raconté cet échange, expliquant tout d’abord : « Je me rappelle d’un petit mot que j’ai dit à Messi le dernier match (contre Montpellier) à la mi-temps. Je lui ai : « Leo, il faut que tu prennes les autres avec toi » ».

« Tranquille »