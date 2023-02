PSG : Un «grand problème» est dénoncé avec Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des pelouses pour plusieurs semaines, Kylian Mbappé va donc rater des échéances majeures avec le PSG comme le Classico contre l’OM ainsi que le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une absence qui sera forcément préjudiciable au club de la capitale selon Bixente Lizarazu.

Sorti sur blessure en milieu de semaine contre Montpellier, Kylian Mbappé va donc rater les trois prochaines semaines de compétition. Une absence forcément préjudiciable, surtout à une période où le PSG tâtonne sur le plan collectif avec des grandes difficultés affichées dans le jeu : « Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur. Je l’ai vu très triste quand il s’est blessé. Mais aujourd’hui, il travaille pour accélérer sa récupération. C’est la personnalité d'un vainqueur, de quelqu’un de spécial. Il est déjà le meilleur attaquant au monde », a lâché Luis Campos dimanche au micro de Téléfoot. Et cette absence de Mbappé inquiète également les observateurs.

« Une équipe dépendante de ses stars »

Bixente Lizarazu, ancien joueur emblématique de l’équipe de France, a évoqué dimanche dans Téléfoot les difficultés du PSG : « C’est inquiétant mais après du côté du Bayern, ce n’est pas non plus un rouleau compresseur en ce moment. Ils ont aussi leur difficulté, donc cela peut s’équilibrer. Mais c’est vrai que Christophe Galtier, on a l’impression qu’il cherche encore son équipe, son équilibre. Et pour l’instant il ne le trouve pas. Cette équipe est toujours dépendante de ses stars », a-t-il confié, avant d’évoquer l’absence de Mbappé.

« Un grand problème »