Mbappé - Messi : Le PSG se déchire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qui est le meilleur joueur du monde actuellement entre Kylian Mbappé et Lionel Messi ? Les avis divergent, même au sein du PSG. Entraîneur du club parisien, Christophe Galtier aurait tendance à répondre Messi. Mais pour Luis Campos, la balance penche vers l'international français, blessé et absent pour une durée de trois semaines.

Le PSG a une incroyable chance, celle de pouvoir compter sur, peut-être, les deux meilleurs joueurs de la planète. A 35 ans, Lionel Messi reste à un haut niveau, comme l'illustre encore sa prestation face à Toulouse ce samedi (victoire 2-1). Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cuisse gauche, Kylian Mbappé pourrait également revendiquer ce titre, purement symbolique. Les avis divergent, même au sein du PSG.

Mbappé blessé, Messi jubile au PSG https://t.co/cGEVrutTIQ pic.twitter.com/6sbj91GFPj — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« On a revu sûrement le meilleur joueur au monde actuellement »

Il y a quelques jours, après une rencontre face au SCO d'Angers, Christophe Galtier avait annoncé que Lionel Messi restait au sommet du football mondial. « On a revu sûrement le meilleur joueur au monde actuellement. Il avait très envie de jouer, il s’est bien préparé et a bien récupéré. Je l’ai trouvé en forme. Bien évidemment, quand Leo est sur le terrain, les choses changent énormément. Il est apaisé d’avoir gagné le trophée qui lui manquait, car il a désormais tout gagné. Et il avait très envie d’être vite reconnecté avec le jeu, le match et la compétition. Il a fait un grand match » avait déclaré l'entraîneur du PSG. Mais Luis Campos ne partage pas cet avis.

Campos prend position pour Kylian Mbappé