Messi doute, le PSG vend la mèche pour son avenir

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi doit se décider pour son avenir, alors que le PSG a ouvert les discussions pour une prolongation. Au sein du club, on espère voir le septuple Ballon d’Or poursuivre sa carrière dans la capitale française comme l’a réaffirmé Luis Campos dans un entretien diffusé dimanche dans Téléfoot.

Alors qu’il dispute sa deuxième saison au PSG, Lionel Messi doit faire un choix pour la suite de sa carrière. L’ancienne star du FC Barcelone est actuellement dans sa dernière année de contrat et peut donc quitter librement le club de la capitale à l’issue de la saison. Un scénario que le PSG ne veut pas connaître, puisque les discussions sont en cours pour une prolongation comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Interrogé par Téléfoot , Luis Campos confirme son intention de conserver Lionel Messi.

« Je serais ravi qu’il continue »

« En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous », confie le conseiller football du PSG dans l’émission de TF1 .

PSG : But de Messi, la polémique éclate https://t.co/3EQzGGVaVS pic.twitter.com/caroaLVdHl — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Messi réfléchit, nouvelle rencontre à venir

Si le PSG souhaite conserver Lionel Messi, reste à voir ce que décidera le champion du monde argentin. Alors que de nouvelles discussions sont programmées entre la direction parisienne et le clan Messi, le principal intéressé serait encore en réflexion concernant la suite de sa carrière. En Argentine, on assure en effet que le doute s’est récemment installé du côté du numéro 30. Affaire à suivre…