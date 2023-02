Mbappé attaqué par un proche de Messi, une explication au sommet révélée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la finale du Mondial entre l'équipe de France et l'Argentine, Kylian Mbappé avait été chambré par Emiliano Martinez, portier de la formation sud-américaine. Durant les célébrations, des supporters avaient également pris pour cible la star du PSG. Lors d'un entretien accordé à la presse de son pays, Lionel Messi a révélé avoir eu une discussion avec son coéquipier.

Le triplé inscrit par Kylian Mbappé n'aura pas suffi à battre l'Argentine le 18 décembre dernier. L'équipe de France avait été battue, au bout du suspense par l 'Albicéleste , leadée par Lionel Messi , qui a empoché la première Coupe du monde de sa carrière.

Mbappé attaqué durant les célébrations en Argentine

Dans les vestiaires, certains joueurs de l'Argentine comme Emiliano Martinez n'avaient pas hésité à demander une minute de silence pour Mbappé. Un chambrage, qui s'est poursuivi lors des célébrations à Buenos-Aires. Plus grave, des supporters avaient dérapé en brûlant des photos du joueur parisien. Lors d'un entretien à Olé , Lionel Messi a indiqué qu'il avait discuté avec Mbappé de ces sujets.

« Nous avons parlé des célébrations avec Kylian »