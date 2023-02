PSG : «On a été durs», il clashe Neymar et fait son mea culpa

Pierrick Levallet

Débarqué au PSG en 2017, Neymar a été reçu en superstar au Parc des Princes. Le Brésilien était adulé par les supporters parisiens. Aujourd'hui, tout est différent. Un temps conspuée, la star de 31 ans ne vient plus saluer personne au Parc des Princes après les matchs. Le président du Collectif Ultras Paris est alors passé aux excuses.

À son arrivée au PSG en 2017, Neymar était accueilli en superstar. À ce jour, il reste encore le plus gros transfert de l’histoire du club de la capitale. Mais la relation du Brésilien avec les supporters s’est dégradée au fil du temps. En 2019, Neymar avait essayé de retourner au FC Barcelone, en vain. Le Collectif Ultras Paris (CUP) l’a vécu comme une trahison. Depuis, rien n’est plus pareil entre le CUP et Neymar. Les Ultras parisiens n’ont pas manqué d’insulter la star de 31 ans à plusieurs reprises. L’international auriverde, lui, ne vient plus les saluer en fin de match.

«C’est un joueur qui marche à l’affectif»

Mais Romain Mabille a peut-être ouvert le chemin de la réconciliation au micro de France Bleu . « C’est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c’est dur, on a été durs. Le fait est que les gens lui ont donné tellement d’amour au début. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une relation » a lancé le président du CUP. Maintenant que le premier pas est fait, Neymar est attendu.

«Je ne sais pas comment on va en sortir»