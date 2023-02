Le FC Barcelone annonce la couleur pour l’héritier de Lionel Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi l’a pris dans ses bras à ses débuts au FC Barcelone et aurait dû suivre sa progression au quotidien si le club culé avait été en mesure de financièrement conserver le septuple Ballon d’or en août 2021. Ansu Fati a finalement hérité du numéro 10 de Messi au Barça et les espoirs des Culés sont placés en lui notamment. Et alors qu’un départ est évoqué dans la presse, Xavi Hernandez a démenti la tendance.

Il était supposé grandir aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone. Leur collaboration n’a duré que quelques mois puisque La Pulga n’a pas eu d’autre choix que de quitter le Barça libre de tout contrat en août 2021 en raison de l’incapacité du FC Barcelone de financièrement conserver Messi. Depuis, Ansu Fati a hérité du numéro 10 de Lionel Messi, mais s’est longuement blessé à l’automne 2021.

Après avoir hérité du 10 de Messi, Fati est courtisé par Manchester United

Depuis, Ansu Fati peine à retrouver une place de titulaire indiscutable et surtout le rayonnement qui était le sien avant sa blessure. Pour autant, sa cote reste toujours importante sur le marché des transferts. Celui qui est attendu par les Culés comme étant l’héritier de Lionel Messi aurait des admirateurs dans le football anglais et particulièrement à Manchester United. Des rumeurs fusent au sujet d’une éventuelle offensive des Red Devils dans les prochaines semaines.

«Ansu est un atout spectaculaire pour le club»