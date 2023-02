Il est proposé au PSG, sa prochaine destination est déjà connue

Amadou Diawara

A la peine à l'AS Rome, Nicolo Zaniolo aurai été proposé au PSG lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, il se dirigerait plutôt vers la Turquie. Alors que le marché a fermé ses portes en France, Nicolo Zaniolo pourrait signer à Galatasaray ou à Fenerbahçe dans les prochains jours.

Ces derniers mois, Nicolo Zaniolo vit un véritable calvaire à l'AS Rome. A tel point qu'il aurait souhaité faire ses valises et changer de club lors du dernier mercato hivernal. D'ailleurs, il s'est mis à dos à la fois José Mourinho, sa direction et les supporters giallorossi qui ne veulent plus le voir au Stadio Olimpico.

C’est l’heure d’un grand bouleversement au PSG ! https://t.co/7UEZoBeFNK pic.twitter.com/8B1200rY6u — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Nicolo Zaniolo proposé au PSG

Pour mettre fin à ce terrible séjour à l'AS Rome, Nicolo Zaniolo aurait été proposé au PSG. Toutefois, le club de la capitale a préféré tenter sa chance avec d'autres joueurs cet hiver. Alors que le mercato a fermé ses portes en France, Nicolo Zaniolo aurait toujours la possibilité de quitter la Roma avant l'été 2023.

Direction la Turquie pour Nicolo Zaniolo ?