Catastrophe pour Mbappé et le PSG, «c’est inquiétant»

Alors que le PSG a hérité d’un gros poisson en Ligue des champions avec le Bayern Munich, Kylian Mbappé manquera le huitième de finale aller après sa blessure à Montpellier. L’attaquant français souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral et doit s’absenter environ trois semaines. Un forfait inquiétant aux yeux de Bixente Lizarazu.

Sans Kylian Mbappé, c’est une autre histoire. Alors que le PSG affiche un visage inquiétant depuis la fin de la Coupe du monde, l’international français manquera le huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich en raison d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Une absence forcément préjudiciable pour le PSG comme l’explique Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot .

« Galtier cherche encore son équipe, son équilibre, et pour l’instant il ne le trouve pas »

« Oui c’est inquiétant. Après du côté du Bayern, ce n’est pas non plus un rouleau compresseur en ce moment. Ils ont aussi leur difficultés, donc ça peut aussi s’équilibrer. Mais c’est vrai qu’on a l’impression que Christophe Galtier cherche encore son équipe, son équilibre, et pour l’instant il ne le trouve pas », analyse l’ancien joueur du Bayern Munich sur TF1 .



«Extraordinaire», le PSG n’en revient toujours pas d’avoir prolongé Mbappé https://t.co/O9dxy6h0Kq pic.twitter.com/xyLzeZ4AYt — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« Cette équipe est toujours dépendante de ses stars »