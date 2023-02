Mercato : Un échec à 12M€ pour le PSG, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est arrivé à ses fins. Le club parisien est parvenu à s'attacher les services de Milan Skriniar, qui ne posera ses valises à Paris qu'en été prochain. Malgré une offre de 12M€, la formation parisienne n'est pas parvenue à recruter le défenseur slovaque cet hiver. La presse italienne a évoqué les raisons de cet échec.

Nous sommes au début du mois de février, et le PSG tient déjà sa première recrue estivale. Sur les tablettes de Luis Campos depuis plusieurs mois, Milan Skriniar a donné son accord pour rejoindre le club parisien à la fin de la saison, soit au terme de son contrat avec l'Inter. Ce n'était pas suffisant pour le PSG, qui a tenté de le recruter lors de ce mois de janvier. Ce dimanche, le portail Calciomercato.it est revenu sur les négociations entre la formation française et l'Inter lors des derniers jours du mercato hivernal.





Les conditions n'étaient pas remplies pour libérer Skriniar cet hiver

Comme l'indique le portail, le PSG avait transmis une première offre à 10M€, refusée par l'Inter. Dans les ultimes instants du mercato, une nouvelle proposition est arrivée sur la table des dirigeants italiens (12M€ bonus compris), comme l'avait annoncé le 10Sport.com, pour le même résultat. Car l'argent ne semblait pas être la première préoccupation des responsables nerazzurro dans ce dossier Skriniar. L'Inter souhaitait, surtout, mettre la main sur son remplaçant avant de le laisser partir. Le profil de Merih Demiral (Atalanta Bergame) avait été ciblé, mais les discussions n'ont pas abouti.

