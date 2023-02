Messi, Skriniar… Toutes les infos mercato du 5 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi soir, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG vend la mèche pour Messi

Alors que Lionel Messi est en fin de contrat au PSG, sa prolongation fait énormément parler. Ce dimanche, pour Téléfoot , Luis Campos a fait le point. Le Portugais a alors lâché à propos de Messi : « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous ».



L'OGC Nice revient sur la guerre avec l'OM pour Moffi

Alors que l'OGC Nice a obtenu la signature de Terem Moffi, l'OM a tenté de s'offrir le Nigérian. Le duel a ainsi tourné en faveur des Aiglons et ce dimanche, pour L'Equipe , les Niçois sont revenus sur cette bataille, avouant : « L’OM s’est positionné sur Terem et c’est son droit. Il n’y a eu aucun souci, on n’a rien eu à leur reprochre. Tout s’est passé entre les deux clubs dans les règles du jeu ».



Surprise de Deschamps, il prépare un transfert à 100M€

Excellent avec Francfort et à la Coupe du monde avec Didier Deschamps, Randal Kolo Muani intéresse du beau monde sur le marché des transferts. Toutefois, pour s'offrir l'international français, il faudra payer le prix fort. En effet, selon les informations de Sky Sport , Francfort aurait fixé le montant à 100M€ pour recruter Kolo Muani. A voir si un club s'alignera sur ce montant.



Le PSG se loupe avec Skriniar, le responsable est désigné

Si le PSG a déjà signé Milan Skriniar pour la saison prochaine, le club de la capitale a tenté de faire venir le Slovaque dès cet hiver. En vain. En effet, l'Inter Milan voulait trouver son remplaçant pour le lâcher. Cela n'a pas pu être possible et pour cause... Comme l'explique The Sun , les Milanais ciblaient notamment Harry Maguire pour remplacer Skriniar cet hiver, mais le fait est qu'Erik ten Hag a mis son veto pour bloquer le départ du joueur de Manchester United.



