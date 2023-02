Lionel Messi s’emporte contre un adversaire du PSG

Thibault Morlain

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-1). Une victoire acquise dans la douleur grâce notamment à un but de Lionel Messi. D’ailleurs, une anecdote a été rapportée à propos du comportement de La Pulga lors de cette rencontre. Et c’est Branco van den Boomen qui a notamment révélé une colère de Messi.

Lors de la dernière Coupe du monde, face aux Pays-Bas, on a vu un visage de Lionel Messi auquel on n’est pas forcément habitué, celui d’un joueur qui peut s’énerver et s’emporter contre ses adversaires. Louis Van Gaal et Wout Weghorst en ont ainsi fait les frais. Et voilà qu’un joueur de Ligue 1 a aussi pu voir Messi s’énerver de plus près…

« Je me suis disputé avec lui »

Buteur lors de PSG-Toulouse, Lionel Messi s’est aussi énervé durant la rencontre. Branco van den Boomen, milieu du TFC, s’est ainsi retrouvé dans le collimateur de l’Argentin comme il l’a révélé pour ESPN : « Messi était un peu en colère contre moi parce que je me suis disputé avec lui et l’arbitre ».

« Je suis fier de toute l’équipe »