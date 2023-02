L'OM flambe sur le mercato, il n'en revient toujours pas

Arthur Montagne

Très actif durant le mercato d'hiver, l'OM a attiré trois nouveaux joueurs, à savoir Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Présent en conférence de presse avant le choc contre le PSG en Coupe de France, Igor Tudor s'est prononcé sur les trois recrues marseillaises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entraîneur de l'OM semble heureux.

Bien décidé à aller titiller le PSG en Ligue 1 durant la seconde partie de saison, l'OM a renforcé son effectif cet hiver. Les Marseillais se sont d'abord séparés de plusieurs joueurs qui jouaient peu à l'image de Luis Suarez, Gerson, Bamba Dieng ou encore Pape Gueye, qui ont été remplacés par des titulaires en puissance. En effet, après avoir obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi, l'OM a bouclé les transferts d'Azzedine Ounahi et Vitinha. Et Igor Tudor est ravi.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Vitinha va réussir»

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM est notamment revenu sur les débuts délicats de Vitinha, titulaire contre l'OGC Nice dimanche. « Il n'a pas fait un mauvais match, il y a deux-trois choses qui étaient bien. Il découvre un nouveau football, un nouveau championnat, au niveau physique c'est différent, il faut qu'il s'y habitue. Il va réussir à s'améliorer. S'il sera titulaire demain ? Je ne dis rien sur la compo », assure Igor Tudor avant de s'enflammer pour Azzedine Ounahi.

«Je ne peux dire que de bonnes choses»